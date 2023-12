LIVE Tour de Ski | 10 km Dobbiaco 2023 in DIRETTA | norvegesi favoriti | azzurri per la sorpresa Trionfa Niskanen tra le donne

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57: Attesa per Francesco De Fabiani che in tecnica classica può sempre dire la sua, al via una squadra ben nutrita con Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo, Michael Hellweger. 14.54: L’Italia deve fare i conti con le non perfette condizioni fisiche del suo uomo più rappresentativo, Federico Pellegrino, che ha iniziato alla grande la stagione con un quarto posto a Ruka, poi ha incontrato qualche difficoltà fisica e deve ancora ritrovare la giusta condizione. 14.51: Le sorprese sono dietro l’angolo e potrebbero venire proprio dalla Francia, che ieri ha piazzato la doppietta con Chanavat (meno a suo agio nelle distance) e Chappaz ai primi due posti ma attenzione allo squadrone norvegese (Jenssen, Taugboel, Golberg ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17. Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 15.00 con la 10 km maschile che regalerà grandi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Tschofenig si porta in dodicesima posizione con 125.7 punti. 14.38 Terza posizione provvisoria per ... (oasport)

Le cose belle arrivano inaspettatamente", aggiunge un ragazzo auspicando undel sacerdote. La ... "Mi aspetta - conclude - un nuovo anno pieno di impegni, che è anche una lunga luna di miele e ...Il loro ultimorisale al 2016, mentre l'ultimo concerto in assoluto del gruppo è datato 7 ottobre 2023 al Power Trip di Indio, in California . Setlist, Chequers, Sydney, Australia. 31 dicembre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming delle 10 km di Dobbiaco – Programma, orari, Tv e streaming del tour de Ski 2023/2024 - I favoriti del Tour de Ski maschile 20 ...Per le sue opere d'arte, Grohl ha scarabocchiato con un pennarello nero le istruzioni per un sistema di beer pong fai-da-te e una guida su come riutilizzare un'audiocassetta come mezzo per ...