LIVE Tour de Ski | 10 km Dobbiaco 2023 in DIRETTA | battaglia Diggins e Karlsson tra le donne | le azzurre provano a stupire

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10: Attenzione anche anche a Rosie Brennan che in questo contesto potrebbe puntare al podio, così come la norvegese Heidi Weng, ieri fuori dalle prime 30 ma tutt’altro che esclusa dal discorso classifica finale. Carl e Hennig potrebbero portare la Germania in alto, mentre la finlandese Parmakoski non è apparsa al meglio della condizione. 12.07: Le alternative alle svedesi arrivano dagli Stati Uniti. Jessieieri non è riuscita a centrare la finale della sprint e l’impressione è che abbia messo tanta benzina in corpo proprio per ben figurare nelle gare distance che decideranno il12.04: Si parte con la 10 km femminile. In campo femminile potrebbe entrare in scena Fridache ieri ha dimostrato di stare bene raggiungendo la semifinale della ...