LIVE Premier League | tonfo Arsenal | Tottenham in scia per la Champions

Commenta per primo Ultimo dell'anno che si chiude con la continuazione della 20ª giornata diLeague . Due sfide, a partire dalle ore 15, che vedono protagoniste due delle top formazioni in Inghilterra. L'Arsenal di Mikel Arteta giocherà in casa del Fulham per riprendersi la vetta ...Continui ribaltamenti di fronte nella trattativa che porterebbe il centrocampista dellaLeague a Torino: la Juventus tratta sull'ingaggio Prosegue il lavoro della Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato ormai alle porte.Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Fulham - Arsenal live su 31/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Guerra in Medio Oriente, Netanyahu avverte: "Non cedo a pressioni, la guerra durerà mesi”. Feroci scontri a Gaza, esodo dei civili verso Rafah ...