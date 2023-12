LIVE Atletica | BOclassic 2023 in DIRETTA | l’Italia punta in alto con Battocletti e Crippa

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della. Come di consueto l’anno solare si chiude con il tradizionale apmento di San Silvestro che si tiene a Bolzano. Si correrà la 49esima edizione, con diverse punte azzurre pronte a cercare il podio ed anche una importante e benaugurante vittoria. Una delle favorite al femminile è senza dubbio Nadia. L’azzurra, medaglia d’argento agli Europei di cross di Bruxelles, vuole migliorare il terzo posto colto tra le strade trentine nel 2021. Sulla distanza dei 5 km Nadia ha già dimostrato tutte le sue potenzialità cogliendo il quinto posto ai Mondiali su strada di Riga con un crono ragguardevole. Avversarie di rilievo le keniane ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Iniziata la gara femminile Under 23! Aumenta la distanza rispetto alle gare U20, passando da 5000 a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Questi i risultati delle altre tre italiane in gara: Ilaria Bruno quarantaduesima, Vivien Bonzi, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Una grandissima Battocletti non perde nulla dalla testa e scavalca Donnelly. Le due ora sono ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 L’Italia piazza tre atlete in top 30: oltre al secondo posto di Battocletti bisogna sottolineare il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale degli Europei di cross 2023 . Vi ringraziamo per aver scelto di ... (oasport)

A ricevere l'omaggio sono state le società: Calcio a 5 Città di Mestre e Ritmica Mestrina per i 10 anni di attività; ArmatoriChirignago (25 anni di attività); Judokwai Mestre e Pattinatori ...... dove è cresciuto sportivamente nellaFirenze Marathon dal 2004 al 2017 per poi entrare a ... The Harp è stato eseguitoper la prima volta in maniera integrale alla prestigiosa Royal Albert ...Nel 2023, la Roma ha segnato 26 gol negli ultimi 15 minuti di gioco in Serie A, compresi 9 degli ultimi 11: eguagliato il record nella sua storia nel massimo torneo in un singolo anno solare (26 anche ...«La festa dell’atletica siciliana è un momento importante di aggregazione che vuole celebrare i successi della stagione appena trascorsa e ricordare quanto anche quest’anno il movimento dell’atletica ...