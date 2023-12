LIVE Atletica | BOclassic 2023 in DIRETTA | DIRETTA | sprint regale di Nadia Battocletti | battute le africane! Sawe brucia un ottimo Crippa

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:48 Ci ha provato sin dal primo metro Yeman, che ha migliorato di circa 15 secondi il crono della passata stagione. 14:44 28:00 il crono del keniano, che taglia il traguardo con due secondi di margine su unYeman. Terzo posto per il sudafricano Chaumeton, staccato di oltre 20 secondi. SEBASTIANVINCE! 14:42conserva 2-3 secondi di margine su. Il keniano si avvia a tagliare il traguardo con questo piccolo vantaggio. 14:41 Stringe i denti, che ricordiamo è nel pieno della transizione verso la maratona. Tuttavia l’azzurro non ha smarrito le doti da mezzofondista. Ottima la gara dial cospetto di un avversario ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:42 Passaggio ai 2500 metri in 7’56”. Una ventina di secondi di distacco per il gruppo delle ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... Alle 13:30 , ancora a Bolzano , l'"Leggera Bo Classic" è in diretta con la telecronaca di ...A ricevere l'omaggio sono state le società: Calcio a 5 Città di Mestre e Ritmica Mestrina per i 10 anni di attività; ArmatoriChirignago (25 anni di attività); Judokwai Mestre e Pattinatori ...Rai Alto Adige trasmette in diretta la BoClassic. La trasmissione è in corso dalle 13.25 - clicca qui per lo streaming. Bolzano è sottosopra per la classica gara dell'ultimo dell'anno: alle 11 è parti ...Oggi domenica 31 dicembre va in scena la We Run Rome 2023, ormai tradizionale evento podistico di San Silvestro giunto alla sua dodicesima edziione. Uomini e donne si cimenteranno sui dieci chilometri ...