LIVE Atletica | BOclassic 2023 in DIRETTA | Battocletti e Selva nel quartetto di testa

(Di domenica 31 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 Passaggio ai 2500 metri in 7’56”. Una ventina di secondi di distacco per il gruppo delle inseguitrici guidato da Rebecca Lonedo. 13:41 Perde qualche metro Giovanna. Restano dunque in tre, conchiamata a sfidare le favorite keniane. 13:40 Prende il comando della gara Nadia. L’azzurra sembra a suo agio sui sanpietrini di Bolzano. Percorso davvero caratteristico tra i portici ed il centro storico della città altoatesina. 13:38 Tra le battistrada anche l’italiana Giovannae l’altra keniana Nelly Chepchinrchir. Per loro un vantaggio di circa 7 secondi quando viene completato il primo giro. 13:36 Se ne vanno subito in quattro, conaffiancata da una delle favorite, ovvero la ...

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... Alle 13:30 , ancora a Bolzano , l'"Leggera Bo Classic" è in diretta con la telecronaca di ...A ricevere l'omaggio sono state le società: Calcio a 5 Città di Mestre e Ritmica Mestrina per i 10 anni di attività; ArmatoriChirignago (25 anni di attività); Judokwai Mestre e Pattinatori ...Oggi domenica 31 dicembre va in scena la We Run Rome 2023, ormai tradizionale evento podistico di San Silvestro giunto alla sua dodicesima edziione. Uomini e donne si cimenteranno sui dieci chilometri ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della BOclassic 2023. Come di consueto l'anno solare si chiude con il tradizionale appuntamento di San Silv ...