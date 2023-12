Litigano per un per un parcheggio | poi afferra il coltello e colpisce un 15enne

(Di domenica 31 dicembre 2023) Una lite per unè culminata in un accoltellamento. Per questo un ragazzo di 16 anni di origine magrebina è stato arrestato nella notte a Faenza, nel Ravennate, dalla polizia con l'accusa di avere accoltellato all'addome per futili motivi un quindicenne nordafricano. Ora si trova nella...

Ora si trova nella struttura bologneseminori del Pratellotentato omicidio pluriaggravato in attesa di essere ascoltato dai magistrati alla presenza del suo avvocato Matteo Olivieri (l'......centro che cosa succede Avviene che la coppia Renzi - Calenda che avrebbe potuto creare un qualcosa di nuovo (che sapeva di antico)quotidianamente e sono alla ricerca disperata di voti...La vicenda si è innescata verso le 16.30 di ieri da tensioni tra due famiglie per una lite di parcheggio ed è culminata nell'accoltellamento: il ferito, portato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, è in ...Il libro di Amedeo La Mattina prende in esame le svolte e controsvolte della leader di Fdi. E avverte: “Una dissociazione politica che non potrà durare a lungo” ...