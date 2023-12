Litiga col figlio | lo uccide a coltellate e poi confessa

(Di domenica 31 dicembre 2023) AGI - Lite in famiglia finisce in tragedia. Roberto Laboriosi, un ragazzo di 31 anni, è stato assassinato dal padre a San Felice a Cancello in provincia di Caserta. Il suo corpo senza vita è stato trovato in una pozza di sangue nel cortile di casa con diverse ferite a. Il genitore hato. Roberto Laboriosi era un operaio. Secondo la ricostruzione, la tragedia si è consumata a seguito di una violenta lite familiare tra il ragazzo e il padre. Padre eavrebbero cominciato are all'interno dell'abitazione, poi si sarebbero spostati all'esterno dove è avvenuto l'omicidio. Il padre è un dipendente dell'ente provinciale di Napoli. All'arrivo dei carabinieri è stato trovato in lacrime: ha detto che non aveva intenzione dire il

Il corpo di Roberto Laboriosi è rimasto riverso nel cortile di casa. Accanto c'era la madre, in evidente stato di ...