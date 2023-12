Lite familiare finisce in tragedia | un ragazzo di 31 anni assassinato dal padre

(Di domenica 31 dicembre 2023)in famigliain. Roberto Laboriosi, undi 31, è statodala San Felice a Cancello in provincia di Caserta . Il suo corpo senza vita è stato trovato in una pozza di sangue nel cortile di casa con diverse ferite a coltellate. Il genitore ha confessato. Roberto Laboriosi era un operaio. Secondo la ricostruzione, lasi è consumata a seguito...

Chi sono? Quale storia e obiettivi hanno? Chi sono il fondatore e il leader? Qualche appunto per provare a orientarsi e per sfatare semplificazioni e ... (huffingtonpost)

Secondo la ricostruzione, la tragedia si è consumata a seguito di una violentatra il ragazzo e il padre. Padre e figlio avrebbero cominciato a litigare all'interno dell'abitazione , ...... che dopo unaverbale l'aveva prima spinta a terra per poi sferrarle un pugno ad un orecchio e ...per l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'allontanamento d'urgenza dalla casa. ...Ucciso a coltellate dal padre e ritrovato riverso nel cortile di casa con accanto la madre disperata. E' la tragedia familiare andata in scena nel pomeriggio di sabato 30 dicembre a San Felice a Cance ...I carabinieri starebbero ascoltando diverse persone, in particolare quelle della cerchia familiare della vittima ...