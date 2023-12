L’inferno di Zucchero | “La mia ex moglie mi ha massacrato | volevo morire”

(Di domenica 31 dicembre 2023)Fornaciari, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, si racconta in una lunghissima intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della

Arrivò'amore, la sua ex moglie Angela : ' Era bellissima - ... la sua ex moglie Angela : ' Era bellissima - racconta- , ... E' stato un grande amore e anche un. La mia preoccupazione ...Facevo il chierichetto, in cambio mi lasciava suonare'organo". ... Ed è stato un" Poi il ricordo della sua ex moglie Angela ... A colpireall'epoca dell'incontro con la madre delle sue ...