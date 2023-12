Lina Galore vince ‘Drag Race Italia’ | «Non conta la piattaforma | il messaggio deve essere giusto»

Leggi su funweek

(Di domenica 31 dicembre 2023) Èla vincitrice della terza stagione di DragItalia, andata in onda su Paramount+. Un’edizione ricca di novità, che ha visto in finale la sfida epica trae Melissa Bianchini, la prima drag queen transgender. Giovanni Montuori (Out of Drag) ci ha racto le sue sensazioni il giorno successivo alla finale e cosa significa questa vittoria per l’intera community LGBTQA+. «Non ho mai vinto niente in vita mia. – ci dice subito – Ero vergine di vittorie. È una bellissima sensazione, estremamente responsabilizzante. Sento che non è finita qua, ma di aver vinto del lavoro che sono e sarò felice di fare. Sicuramente è un riconoscimento per il lavoro, ma ora accanto al mio nome c’è scritto che sono l’s Next Drag ...