L’importanza della causa del New York Times contro OpenAI

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il 27 dicembre dicembre del 2023 potrebbe rappresentare la data di svolta delle regole di ingaggio tra il mondo dell’informazione e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. È stato, infatti, il giorno in cui il Newha citato in giudizio, accusando l’azienda guidata da Sam Altman di aver addestrato la propria AI utilizzando (senza consenso e accordi commerciali) milioni di articoli pubblicati online dalla principale testata giornalistica americana. Dunque, si parla di violazione del copyright, esattamente come già denunciato (quella volta nei confronti di Stable Diffusion) lo scorso anno da Getty Images. New, la citazione in giudizio Secondo il NYT,avrebbe utilizzato moltissimi suoi articoli per addestrare il suo ...