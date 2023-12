Legge Pittella | petizione al parlamento depositata da un avvocato pugliese Riforma tributaria

Leggi su noinotizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Di seguito il comunicato: Lada ormai due anni ha cambiato le carte in tavola per migliaia di contribuenti italiani: da un giorno all’altro anni di sacrifici economici e investimenti legali andati in fumo per effetto della215/2021 (partorita dala seguito dell’emendamento che prese il nome dal suo proponente). La questione, molto dibattuta in ambito giuridico, ha scatenato molti effetti sul piano umano e di vita reale per singoli cittadini ed imprese soprattutto medio-piccole: in pratica la, prevedendo la non impugnabilità dei famosi estratti di ruolo (rilasciati dalla ex Equitalia), comporta il non potersi più difendere da atti dell’amministrazione esattoriale ritenuti illegittimi se non quando una intimazione di pagamento, un pignoramento, una istanza di ...