Leao | «Le critiche mi caricano Continuate a parlare | io rispondo sul campo»

(Di domenica 31 dicembre 2023) Rafaelsta passando un periodo piuttosto cupo al Milan. L’esterno milanista non incanta più, non incute più timore nelle difese avversarie, non segna e non fornisce assist. Nell’ultima partita contro il Sassuolo, Pulisic ha segnato il gol della vittoria grazie ad un errore di Tressoldi. Ma i due pilastri dell’attacco di Pioli,e Giroud, al momento latitano. Al termine della sua partita, il portoghese è uscito da San Siro tra i fischi degli spettatori sugli spalti che da lui si aspettano un atteggiamento diverso, da leader tecnico della squadra. Oggi sui suoi profili social ha risposto allapubblicando un video corredato da un cuore rosso e da uno nero e da alcune parole con le quali saluta il 2023 e accoglie il 2024: “Sarò sempre io contro me stesso. Grazie 2023, 2024 stiamo arrivando“. Visualizza ...

