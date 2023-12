Leao e i fischi | un paradosso! È davvero solo colpa di Rafa?

Rafael Leao non ha certo convinto in Milan - Sassuolo , ultima gara del 2023 dei rossoneri di Pioli. Il portoghese è stato ancora beccato da alcuni ... (sportface)

La prestazione di Rafael Leao , in Milan -Sassuolo, ultima gara del 2023 dei rossoneri di Pioli, non ha senz'altro convinto. Il portoghese,... (calciomercato)

Alla fine sempre di uno contro uno si tratta. Rafaelè abituato a ricercarli, ad affrontarli. E ci si aspetta che ne esca sempre vincitore, da uno con la sua classe. Ecco spiegati idi San Siro dopo la sua prova incolore contro il Sassuolo, ......di Rafael, in Milan - Sassuolo, ultima gara del 2023 dei rossoneri di Pioli, non ha senz'altro convinto. Il portoghese, al momento della sostituzione, è stato beccato da alcunida parte ...Un regalo per l'anno nuovo Per Leao sicuramente un po' di serenità. Il gioiello del Milan sta vivendo un periodo delicato, macchiato dall'infortunio e soprattutto dai fischi di San Siro al momento de ...Il Milan vince per 1-0 contro il Sassuolo e si rilancia in classifica, allungando sul quarto posto e avvicinandosi, anche se di poco, all'Inter. Una partita non… Leggi ...