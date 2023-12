Le parole del 2023 | femminicidio la più tragica | ed ecco la più bella per il 2024

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 31 dicembre 2023) C'è una radicale, inarrestabile evoluzione linguistica tra le ragioni per le quali l'anno ormai chiuso verrà certamente ricordato. Una trasformazione straordinaria in ciò che di più "ordinario" utilizziamo, continuamente e democraticamente, quasi senza accorgercene: le. Non un'evoluzione fisiologica, come quelle che si registrano con l'introduzione periodica, prima nell'uso comune e poi...