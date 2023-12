Le nostre tre proposte per un 2024 di cambiamento e ribellione per il clima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ai movimenti come Extinction Rebellion spesso viene chiesto, anche in seguito alla Cop28, un commento sulla situazione attuale. I movimenti non pretendono di assurgere al ruolo di commentatori politici. XR, in particolare, è composto da persone comuni preoccupate per iltico, per la situazione del pianeta e per la concreta possibilità che la specie a cui apparteniamo, l’Essere Umano, possa estinguersi. In funzione di questa preoccupazione il movimento ha elaborato, dal suo avvio, tree in base a quelle può provare ad analizzare la situazione attuale e a cercare delle tendenze. Verità sulla situazione Allo stato attuale, nonostante i numerosi studi e le evidenze scientifiche, non risulta che a livello governativo e mediatico si stia facendo veramente il necessario per dire la verità sul collasso ...