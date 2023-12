Le migliori partite del 2023 | ecco i 10 incontri maschili più belli

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2024. Neppure il tempo di metabolizzare quanto accaduto nelche il mondo del tennis già si proietta verso il futuro, pronto a vivere un altro anno che si prospetta entusiasmante. Per salutare al meglio la stagione terminata, dunque, quale modo migliore per ripercorrere le 10più belle? C’è tanto Sinner, tanto Djokovic-Alcaraz, ma anche qualche incontro tra giocatori meno quotati.di seguito imatch del. 10) Wimbledon R1, Tsitsipas b. Thiem 3-6, 7-6(1), 6-2, 6-7(5), 7-6(10-8) Lo slam londinese è iniziato nel segno di una splendida battaglia di 3 ore e 55 minuti tra due ex top 3, decisasi solamente al tie-break decisivo del quinto set. Ad avere la meglio è stato Tsitsipas, che ha prevalso non ...