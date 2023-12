Le migliori Notizie di Tecnologia del 2023

Leggi su navigaweb

(Di domenica 31 dicembre 2023) Se gli anni scorsi sembrava che tutto sommato si fosse raggiunto un livello stabile nell'evoluzione della, ilrimarrà invece impresso nella storia come l'anno dell'intelligenza artificiale. Non solo ChatGPT è migliorata diventando più intelligente, ma anche Microsoft e Google hanno rilasciato i loro risponditori automatici, capaci di imparare, apprendere e perfettamente in grado di svolgere qualsiasi lavoro intellettuale in modo super efficiente. L'IA funziona talmente bene da essere in grado di sostituire il lavoro umano in molti campi e questo potrebbe essere un problema per molti. Essere più bravi delle IA, andando avanti nel tempo, potrebbe essere sempre meno semplice ed in alcuni casi anche impossibile. Comunque sia, per fare un riepilogo dei fatti più rilevanti successi in ambito tecnologico del, possiamo ...