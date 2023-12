Le 100 canzoni più ascoltate in Italia nel 2023 | da Cenere a Mon Amour

Leggi su biccy

(Di domenica 31 dicembre 2023) Si chiude un altro anno ed è tempo di classifiche. Spotify dopo aver svelato gli artisti e gli album più ascoltati in, ha pubblicato anche la classifica delle 100che abbiamo apprezzato di più negli ultimi 12 mesi. Domina Lazza con(il rapper è presente anche alla 12, 16, 37, 39, 54, 61 e 70), benissimo anche Annalisa, che è alla 17 con Mon, alla 25 con Disco Paradise e alla 40 con Bellissima. Ottimi risultati per ledi Sanremo, molte infatti sono presenti in questa top 100. Motivi per essere felice: E Monvideo femminile più visto del… GRAZIEEEEEE pic.twitter.com/OhTYHuyICV — ANNALISA (@NaliOfficial) December 30,Spotify: le 100più ascoltata in ...