Le 10 serie tv imperdibili del 2024

Leggi su dilei

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il mondo della serialità televisiva ha regalato non poche gioie agli appassionati negli ultimi 12 mesi, e il prossimo anno promette di non essere da meno. Se in passato i grandi autori guardavano con fiero snobismo al piccolo schermo, oggi anche registi, sceneggiatori e attori diA si muovono in funambolico equilibrio tra cinema etv. Il risultato? Ci attendono 365 giorni di grandi, tra attesissimi ritorni e novità ‘tutte da guardare’, sia sulle principali piattaforme di streaming che in chiaro. Ecco 10 titoli che proprio non possiamo perdere. True Detective: Night Country C’è un motivo in più per seguire la nuova stagione dellaantologica targata HBO se non l’avete mai fatto prima: l’atteso ritorno di Jodie Foster. L’attrice vestirà i panni della detective Liz Danvers, chiamata ad indagare ...