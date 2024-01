Le 10 donne dell’anno | volti | parole e storie di Luce! al femminile

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ultimo giorno del 2023. Provate a chiudere gli occhi, ripercorrendo mentalmente l’anno appena trascorso. Fatelo attraverso le immagini che vi sono rimaste impresse, che avete visto in prima persona e le tante, tantissime, che invece avete osservato attraverso uno schermo: di un computer, della tv, di uno smartphone. Guerre, alluvione, terremoti, funerali, manifestazioni di protesta. Ma anche tramonti, sorrisi, lacrime di gioia, esultanze, applausi, successi sportivi. Cosa tiene insieme il filo degli eventi? Sì, avete capito subito: le persone. Le 10del 2023 E allora tra i moltiche vi sono apparsi davanti agli occhi in questo tuffo nella memoria del 2023 sicuramente ci saranno loro: le. Ce ne sarebbero troppe da citare, ognuna che, a modo suo, ha segnato il corso della storia di quest’anno, in piccolo e in grande, ...