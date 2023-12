LBA | Scafati saluta un protagonista della promozione in A

(Di domenica 31 dicembre 2023) La Givovarende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Quirino De Laurentiis. Poche ore fa l'ufficialitàsua firma a Udine, con la Apu Old Wild West, in serie A2. La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato e per...

Milano cade per la terza volta in campionato nella trasferta al PalaMangano per 77 - 68 contro Scafati , che aggancia la stessa Olimpia entrando in ... (247.libero)

Tiri da due:30/47 (64%); Trentino 16/30 (53%). Tiri da tre:2/18 (11%); Trentino 9/38 (24%). Tiri liberi:9/12 (75%); Trentino 3/5 (60%). Rimbalzi:41 (10 off.; 31 ......16.00 Brescia - Milano 17.00 Napoli - Tortona 18.30 Sassari - Venezia 19.30- Trento 20.00 Treviso - Pistoia 20.30 Virtus Bologna - Pesaro 21.00 15giornata 07/01/2024 Tortona -...I suoi 15 punti all'esordio non sono bastati alla Dinamo Sassari per battere la Reyer Venezia. Queste le parole di Brandon Jefferson a fine partita: "Dispiace per la ...La Givova Scafati rende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Quirino De Laurentiis. La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato e per l’impegno pro ...