LBA | Olimpia Milano-Pangos | è finita come previsto

Non bastano le prove mostre di Mirotic e Shields: dopo una partita equilibrata ma condotta per larghi tratti, l' Olimpia si butta via nel finale e ... (247.libero)

Milano cade per la terza volta in campionato nella trasferta al PalaMangano per 77 - 68 contro Scafati , che aggancia la stessa Olimpia entrando in ... (247.libero)

...Squadra in casa Germani Brescia Squadra avversariaMilano La Germani Brescia vince l'atteso big match contro l'Milano, valido per la 14° giornata della Serie A UnipolSai delladi ...All'non bastano i 18 di Napier. Vince Brescia nel big match della quattordicesima giornata: 72 - 64 con un super Massinburg (16 punti e 5 rimbalzi). Oltre a Mirotic, Lo, Shields e Ricci oggi ...I suoi 15 punti all'esordio non sono bastati alla Dinamo Sassari per battere la Reyer Venezia. Queste le parole di Brandon Jefferson a fine partita: "Dispiace per la ...Brescia Milano non è stata una partita spumeggiante o spettacolare ma è stata certamente interessante dal punto di vista tattico. Andiamo a scoprire con GamePlan come la Germani è riuscita a battere l ...