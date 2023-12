Lazio | nel 2023 rimosse 63 tonnellate di rifiuti e plastica | il “bottino” di Plastic Free Onlus

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dicembre– Un “” di 779.076 chilogrammi dirimossi da spiagge, parchi e aree pubbliche cittadine, frutto di ben 2.139 appuntamenti di pulizia ambientale organizzati in tutta Italia nel corso del. È il risultato straordinario raggiunto dall’onda blu dei volontari di, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento dache può contare su più di mille referenti sul territorio nazionale. Nel, si sono tenute 126 giornate di raccolta con la rimozione di 62.837 chilogrammi di. A ciò si aggiungono le sensibilizzazioni soprattutto ...

Adam Marusic , difensore della Lazio , ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel in vista della sfida contro il Frosinone Adam Marusic , ... (calcionews24)

Cosa resterà aperto il primo giorno dell’anno nel Lazio ? Questa la domanda che ricorre, puntuale, in occasione di ogni festività. Centri ... (ilcorrieredellacitta)

...i colleghi che hanno avuto il compito di fare le pagelle per- Frosinone, perché i biancocelesti sono sembrati semplicemente un'altra squadra . Tanto impalpabili, quasi annoiati eranoprimo ...- Nuova affermazione del centrodestraprimo appuntamento di spicco dopo le Politiche. Nelle ... Francesco Rocca (ex presidente della Croce Rossa italiana) conquista ilcon il 53,9% delle ...un altro a Gaeta che hanno richiesto la professionalità e la tempestività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Una 52enne di Roma ferita caduta su un percorso sterrato Il ...Su Il Giornale le pagelle: 6,5 DANILO Nessuna sbavatura e grande attenzione. 6,5 MCKENNIE Molto dinamico. 6,5 RABIOT Il terzo gol in stagione (l'ottavo nel 2023) ...