Lazio | il punto sulle condizioni di Romagnoli | ecco quando può rientrare

Difesa ancora in emergenza per la Lazio in Champions League. Contro l'Atletico Madrid mercoledì sera Sarri si affiderà ancora... (calciomercato)

...una risorsa che molto ha dato e molto ancora può dare alla città martire e più in generale al... Piazze, fontane, strade Daldi vista amministrativo il 2023 segna l'anno della svolta per ...Contribuisce alla conferma di Sara Battisti in Regionedove diventa presidente di Commissione. L'attualedi equilibrio è figlio di una mediazione nella quale ha silenziosamente svolto la ...Il 2023 è agli sgoccioli e in vista del nuovo anno che sta per arrivare è tempo di bilanci. A fare il punto è Paolo De Paola che ai microfoni di TMW Radio si è ...Si è chiuso il 2023 dei biancocelesti di Sarri: l'appuntamento nel centro sportivo è per il 2024, ecco cosa aspettarsi in vista di gennaio ...