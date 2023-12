Lautaro Martinez | col Genoa assenza ha pesato! Specie per uno

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’Inter sta soffrendo l’di? La risposta arrivata in queste ultime due giornate di campionato è chiara. A livello di gol, no. Ma sicuramente la sua leadership è mancata ancor di più nella trasferta di Genova, specialmente per uno– L’dipesa in casa Inter. La mancanza dell’argentino, nelle ultime due uscite si è sentita a livello di leadership, non sul lato dei gol segnati. Anche il gol di Arnautovic ha fatto capire che il campione del mondo può essere sostituito per i gol segnati, ma non dall’importanza che lo stesso ha nello spogliatoio. Uno che ne ha sofferto ancor di più è stato Thuram. L’attaccante francese infatti, non ha risposto presente alle due gare contro Lecce e. MARKO – A ...