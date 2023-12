Latina | il Vescovo presenta il messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 31 dicembre 2023), 31 dicembre 2023 – Il 1° gennaio , alle ore 18 nella cattedrale di San Marco a, ilMariano Crociata presiederà la Santa Messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Nel corsocelebrazione è prevista anche la tradizionalezione alle autorità politiche e istituzionali pontine deldiper la LVII, che avrà come tema: "Intelligenza artificiale e".