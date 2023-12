L’Anno che Verrà 2024 da Crotone | cantanti e ospiti

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 31 dicembre 2023) Saràquesta volta ad ospitareche, lo show di fine anno di Raiuno in onda questa sera, domenica 31 dicembre 2023, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Padrone di casa per la nona edizione è Amadeus, che ormai ha fatto di questo evento una sorta di “riscaldamento” per Sanremo. Numerosi deisul palco allestito in Piazza Pitagora, infatti, sono tra i Big della 74esima edizione del Festival della Canzone Italia. IeddecheEcco chi sono gli artisti annunciati: Annalisa; Paola&Chiara; I Ricchi e Poveri; Il Volo; Sangiovanni; The Kolors; Dargen D’Amico; Maninni; Romina Power e Yari Carrisi. A loro si aggiungono Nino ...