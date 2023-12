Lancia petardi contro i passanti e la polizia | poi tenta di scappare | denunciato 15enne

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 dicembre 2023) Bergamo.vadi vario genere addosso agli amici e verso altre persone. All’intervento delle forze dell’ordine, ha reagito prima esplodendo altri botti in direzione degli stessi agenti, e poi hato la fuga a piedi prima di essere bloccato e. Protagonista del gesto di ordinaria follia A. S.,di origine tunisina, residente in un paese dell’hinterland. Il ragazzo nel tardo pomeriggio di venerdì (29 dicembre) si è ritrovato con alcune coetanei in piazzale Marconi, fuori dalla stazione di Bergamo. Erano quasi le 19 quando il gruppo ha iniziato a esplodere i botti. Non contento, A. S. ha pensato bene anche di scagliarli puregli amici. Proprio in quel momento nella zona è transitata una volante della questura che, attirata dai boati, si è fermata per ...