L’affare del Tottenham per il difensore ora rischia di crollare

(Di domenica 31 dicembre 2023) Breaking: Fabrizio Romano ha affermato che l’accordo delper Jean-Clair Todibo è a rischio di naufragio. Gli Spurs sono a caccia di une sono stati accostati a diversi giocatori tra cui Radu Dragusin del Genoa e Jean-Clair Todibo del Nizza. Secondo quanto riferito, Todibo era da tempo l’obiettivo principale del, ma recentemente hanno iniziato a cercare un’alternativa, il 21enne rumeno Dragusin. Secondo Romano, il tempo è una priorità per ila causa degli attuali problemi con la squadra, poiché non possono permettersi trattative prolungate in questa finestra di mercato. Il loro obiettivo è quello di assicurarsi un contratto con ilall’inizio di gennaio. Si dice che la trattativa con il club francese non sia facile e richiederebbe molto tempo, per ...

cambia no nuovamente gli scenari in ottica mercato Napoli . Quest’ultimo potrebbe infatti essere caratterizzato da un grande ritorno. Come già ... (spazionapoli)

... anche quando la paceritiro è'unica cosa cercata . C'è ... in ogni lettore, èforse troppo personale per essere ...Però anche viaggiare in treno ècomplicato. Per un ... a Napoli in cinque; invece per Bari, capitalesudest, di ore ne ... Non a caso molti, per risparmiare tempo, preferiscono'aereo, che ha ...