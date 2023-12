La torta di Capodanno | cremosissima per un anno dolcissimo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sono sempre alla ricerca di unadi, benaugurante certo, ma anche golosissima. Ha una base friabile, una farcitura cremosa alle pesche sciroppate e una superficie tempestata di lamelle di mandorle, che ricordano le monetine e mi paiono di ottimo auspicio! Che ne dite di cucinarla insieme? Mettiamoci al lavoro, inizia il conto alla rovescia! Ladi: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ci servir: per la frolla: 1 uovo 1 pizzico di sale 8 g di zucchero vanigliato 100 g di zucchero semolato 50 ml di olio di semi di girasole 50 g di burro morbido 300 g di farina 11 g di lievito 2 cucchiai di acqua fredda per la crema: 400 ml di Latte 8 g di zucchero vanigliato 1 tuorlo d’uovo 4 cucchiai di zucchero 4 cucchiai di ...