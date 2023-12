La Sposa Cadavere | come è stato girato? I segreti della stop motion

Leggi su screenworld

(Di domenica 31 dicembre 2023) Laè il primo film indiretto interamente da Tim Burton. Realizzato per la prima volta attraverso l’utilizzo di camere digitali, con set realizzati minuziosamente in miniatura in collaborazione con la Laika, il film divenne il capolavoroper eccellenza, portato alla vita dalle voci degli attori più affezionati al maestro dell’orrore. La genesi Tim Allen durante i lavori di La, fonte: Warner Bros.Quando Tim Burton scoprì il racconto Il Dito, che ispirò la vera storia di La, capì immediatamente che desiderava adattarlo e renderlo un film. Allo stesso modo, seppe da subito che sarebbe...