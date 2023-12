La società di Chiara Ferragni | “Ritardi nelle consegne dovuti al boom di vendite per il Black Friday”

Leggi su tpi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Aveva fatto molto discutereultime ore la polemica suiper ledei prodotti ordinati dallo store di. Fenice Srl,licenziante dei marchi dell’imprenditrice e influencer, ha fatto sapere — in una nota stampa — “di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco diavvenute nel periodo del”. Dopo le scuse dellaai clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato, il comunicato precisa “di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre ...