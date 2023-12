La sensitiva Nikki fa 1200 previsioni per il 2024 | “Nuovo Papa | divorzi vip e disastri”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Puntualissima come ogni 31 dicembre ecco che arriva la lista dellechoc gold della(qui per leggere quelle dell’anno scorso). La donna questa volta si è vantata di aver azzeccato: “L’intensificarsi del conflitto tra Israele e la Palestina; problemi grossi per Donald Trump e successiva ricandidatura alla presidenza; la morte di Gina Lollobrigida; rivolte a Parigi; terremoto in Marocco; morte di Sinead O’Connor; problemi per Madonna e la morte di Tony Bennett“. Ma cosa ha visto nella? Ancora una voltadi ogni tipo, ma anche avvistamenti UFO e numerosicelebri. Poi anche un, perché secondo laBergoglio si dimetterà. Stando a queste ...

Di lei si parla spesso, ma soprattutto sul finire di ogni anno. La 'delle star', l'americana, in questo periodo rende noto cosa le stelle le hanno comunicato per il futuro. E anche il 2024 - non diversamente da come preannunciato per il 2023 - si ...Di lei si parla spesso, ma soprattutto sul finire di ogni anno. La 'delle star', l'americana, in questo periodo rende noto cosa le stelle le hanno comunicato per il futuro. E anche il 2024 - non diversamente da come preannunciato per il 2023 - si ...Le previsioni per il nostro Paese non sono finite qui, perchè la sensitiva ha previsto persino due attentati in Italia. Sino ad ora ad esserne interessati sono stati soprattutto i Paesi del nord Europ ...