La Roma se la gioca a viso aperto in casa della Juventus | ma a deciderla è un guizzo di Rabiot

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 dicembre 2023)– Nell’ultimo impegno dell’anno lacade 1-0 ine si allontana dal quarto posto, attualmente occupato dalla Fiorentina con cinque punti di vantaggio sui giallorossi. Partita benta dalla squadra di Mourinho, che ha affrontato ala Juve senza rintanarsi nella propria metà campo, riuscendo anzi a creare più di qualche preoccupazione alla squadra di Allegri. La prima vera occasione è di marcanista e capita sul destro di Cristante, il cui tiro deviato termina sul palo alla sinistra di Szczesny. Per i padroni dici prova Vlahovic in rovesciata dal limite dell’area, ma il pallone termina largo. Nella fase centrale di primo tempo il gioco si svolge per lo più nella zona ...