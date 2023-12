La regina delle bancarelle di Roma batte Gualtieri al Tar La donna dei Tredicine non sarà cacciata da Largo Argentina

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ladella famiglia monopolistadi, Tania Donatella, ha sconfitto al Tar del Lazio il sindaco di, Roberto, che le negava la licenza definitiva per la sua postazione adi Torredi, nel cuore del centro storico. La soladella famigliaad avere fatto ricorso dopo le lunghe battaglie del comune dinegli ultimi dieci anni per spezzare il monopolio dei “ras” ora avrà diritto a restare con la sua bancarella di bigiotteria nello spazio dove era stata trasferita temporaneamente nel settembre 2006. Il Tar del Lazio ha accolto il suo ...

Se è vero che una mela al giorno toglie il medico di torno, la mela annurca, considerata la regina delle mele , è davvero il non plus ultra per la ... (fremondoweb)

Alle sei del pomeriggio del 24 dicembre, re Carlo III e tutti i suoi ospiti a Sandringham si riuniranno in una delle sale della residenza Royal per ... (iodonna)

Quando si tratta di Natale la cantante è sempre in prima linea: questa volta non solo con la sua epica hit, ma anche con una mise total white ... (vanityfair)

Ladies and gentleman oggi non vi parlo di caccia militari, né di battaglie, spie o ekranoplani; oggi vi parlo di auto o, meglio, dell’”Auto”, quella ... (formiche)

Il sito si affaccia sulla Via Appia, la cosiddetta "Viarum", ed è possibile visitarlo dalle ore 10 alle 14. Un angolo del Parco Archeologico di Aeclanum I museiisole italiane. Anche ...Kate Middleton con il marito William - Spetteguless.it Oggi è unadonne più ammirate e ... Chi è Rupert Finch, il primo fidanzato di Kate Middleton, futurad'Inghilterra Come è ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su "Accetta ... 0,1206 km² illuminati per il Natale è diventata la Regina d'inverno in Campania, dimostrando, numeri (e ...L’ultima puntata dell’anno è all’insegna di noia, rancori e sperticate difese della religione cattolica. Perfino Beatrice Luzzi gioca male ...