La politica saluta il 2023 | successi | addii e promesse

(Di domenica 31 dicembre 2023) America. Uncon evidente affanno sul piano internazionale per la presidenza Biden. Stallo sull'Ucraina, e in coda all'anno la leadership di Zelensky vacilla. Poca incisività sulla crisi Medio Orientale. Non la miglior premessa per l'anno elettorale che si avvicina, e catalizza sulla Casa Bianca gli occhi del mondo. Berlusconi. Il maledetto 12 giugno ha strappato al mondo il sorriso e la vita del fondatore di Forza Italia. È stato anima e sentimento di un Paese, tra chi lo amava e chi lo odiava. L'ereditàche lascia è una sfida enorme, il primato della libertà da declinare al presente, tra l'arrembaggio dei regimi ideologici, una sinistra italiana demagogica e giustizialista, il rapporto tra la persona e la tecnologia. Speriamo che, da lassù, dia una mano. Cecchettin, Giulia. Uccisa dall'ex fidanzato a pochi giorni dalla laurea. Pochi ...

Il Partito Democratico Piemonteil 2023 lanciando con ' forza sei allarmi ai cittadini piemontesi, fondati sulle scelte sbagliate di Cirio'. Un quadro, come ha voluto chiarire il capogruppo regionale del PD Raffaele Gallo , '...Il Partito Democratico Piemonteil 2023 lanciando con 'forza sei allarmi ai cittadini piemontesi, fondati sulle scelte ... come ha precisato Gallo, i dem hanno elaborato 'una proposta...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...America . Un 2023 con evidente affanno sul piano internazionale per la presidenza Biden. Stallo sull’Ucraina, e in coda all’anno la ...