La mossa di Gucci sull’albero è un’enorme stronz***

(Di domenica 31 dicembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/12/-albero-di-natale.mp4 A me questa cosa dell’albero diin Galleria a Milano mi fa impazzire, mi fa veramente impazzire. Dovete sapere cherealizza un albero di Natale e lo dona alla città di Milano, anche se “lo dona” ‘sta ceppa: è un modo per fare pubblicità affinché si vendano le scarpette a 1000 euro, le borsette a 500 euro e i vestiti. Insomma, il tempio del capitalismo che va nel tempio della moda e mette il suo alberello di Natale. Poi arrivano quelli di Ultima Generazione e cosa dicono? “Beh, imbrattiamo l’albero di“. Perché? Perchéè il simbolo di sta ceppa, non so che cosa diavolo pensavano loro. Comunque, imbrattano l’albero e che cosa fa? Risponde: “Va beh, lasciamolo così imbrattato, ...

La vernice arancione sull'albero di Natale di Gucci a Milano non si toglie. La decisione è stata presa dall'azienda all'indomani dell'ultima protesta mossa dagli attivisti di Ultima Generazione