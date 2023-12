La maledizione della nuova casa di Chiara Ferragni | appena entrata | il caos sui pandoro Il ritardo per il suicidio del manager di Visibilia

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) Non porta fortuna alacostruita da Citylife dove si è trasferita dai primi del mese di dicembre scorso.presone possesso le è arrivata addosso la botta dell’antitrust con la multa da un milione di euro e l’apertura di numerose inchieste giudiziarie che l’hanno gettata in profonda depressione costringendola a sparire per settimane dai social su cui viveva. Quellasi porta però addosso un’altra, quella di, la società fondata e poi venduta da Daniela Santanché che in questo 2023 sta affrontando un vero e proprio calvario. La società semplice fondata con mamma Marina Alle origini dell’acquistoreggiaregina dei social ...