La madre di Gaia | morta per colpa di Pietro Genovese | «Vive serenamente a Londra Cosa decideranno i giudici?»

Leggi su open.online

(Di domenica 31 dicembre 2023) «Ora vediamoper questa doppia evasione! Ah dimenticavo… Il povero ragazzogià da un po’ così lì nessuno può riconoscerlo e chiamarlo “assassino” come a Roma è accaduto!». Questo lo sfogo, amaro, di Gabriella Saracino,divon Freymann investita e uccisa con l’amica Camilla Romagnoli nel 2019 daa bordo di un’auto a corso Francia, Roma. Il ventenne, figlio del regista Paolo, è stato condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi per la morte delle due ragazze con l’accusa di duplice omicidio stradale, ma ora avrà un nuovo processo per evasione. Il 16 gennaio del 2021 il giovane, agli arresti domiciliari ...