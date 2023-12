La Juve fissa il prezzo di Soulé E il Southampton

Alessandro Buongiorno è uno dei difensori che più sta mostrando il suo valore in questo campionato e non è un caso che,... (calciomercato)

La Juve si è mossa e non da poche settimane, ora anche il Napoli si è fatto sotto per Sudakov . Ma lo Shakhtar Donetsk alza il... (calciomercato)

... dopo l'operazione al tendine achilleo che costringerà il colombiano exa un lunghissimo stop ... Affare di poco inferiore ai 10 milioni tra partee bonus " @calciomercatoit pic.twitter.com/......partee bonus ai 7 milioni netti. A patto che il francese accetti e non sia lusingato da avventure all'estero. La palla insomma, anche senza Decreto, è di nuovo nel campo di Rabiot e la- ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida vinta di misura contro la Roma ...Trenta milioni, per cominciare a parlarne. E il prezzo è destinato a salire. La Juve ha deciso di puntare tutto su Kenan Yildiz, preferendo altri talenti per fare cassa e finanziare il mercato: come M ...