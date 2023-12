La geopolitica nel 2024 | la sfida per la Casa Bianca è aperta | ma non si giocherà negli Usa

... ma anche il concetto di una nuova rappresentanza industriale da giocare con forza in Italia, ma anche in Europa emondo terremotato da una nuova, drammaticamente mutante ogni giorno. ...... più che mai sotto pressione in questo periodo di instabilitàin cui il dominio del ... in primis quelli del terrorismo e della pedopornografia:2023 sono stati visionati e analizzati 28.In aggiunta, se consideriamo la delicatezza dell’attuale contesto geopolitico e che circa la metà della popolazione mondiale sarà chiamata ad elezioni con la relativa incertezza ad esse associata, è ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1374 partners, to show you relevant ads based on your i ...