La Fiorentina ha la testa per stare in alto

(Di domenica 31 dicembre 2023) Laha chiuso il 2023 al quarto posto in Serie A e ha dimostrato di avere laperinDopo il successo sul Torino, in una gara difficile, è legittimo che a Firenze si sia molto soddisfatti della classifica. La Viola ha laperine non è un modo dire. Il gol di Ranieri che ha deciso la sfida di venerdì è già il sesto su azione che in questo campionato arriva per via aerea. I precedenti hanno visto come autori Martinez Quarta (2 volte), Mandragora, Duncan e Gonzalez una volta ciascuno. Un fattore che sta facendo la differenza e ha permesso di accumulare punti preziosi.