La battaglia del Mar Rosso Gli Usa affondano le barche Houthi | ma la missione è divisiva

(Di domenica 31 dicembre 2023) Molti (tra cui l'Italia) si stanno smarcando dall'operazione a comando americano che deve proteggere la navigazione in un'area cruciale per il traffico internazionale. E anche a Washington emergono questioni tattico-militari ed economiche

Il 31 dicembre gli Houthi yemeniti hanno tentato un abbordaggio alla portacontainer Maersk Hangzhou, poco dopo la dichiarazione della compagnia di voler riattivare la rotta del Mar Rosso. Sparatoria t ...Molti (tra cui l'Italia) si stanno smarcando dall'operazione a comando americano che deve proteggere la navigazione in un'area cruciale per il traffico ...