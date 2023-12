Kata | nuova ipotesi | rapita per vendicare un abuso a un' altra bimba

Alessandro Nunziati Le Ricerche per trovare Kata , la bambina di origini peruviane scomparsa a Firenze nel giugno 2023, non accennano a diminuire.… ... (quilink)

...e a voci che erano circolate nei giorni successivi alla sparizione di. Al momento non ci sono riscontri. Lo scrive il quotidiano La Repubblica nelle pagine fiorentine riguardo a unapista ...La sinistra aizza la polemica sullanomina di Schmidt. Ma sbaglia totalmente strada Due ... la struttura occupata abusivamente da mesi da sudamericani e rumeni, che ha inghiottito la piccola,...Rapire Kata, in buona sostanza, avrebbe per motivo una ritorsione a quella violenza. Tale pista di indagine si affianca ad altre, fra cui quella della vendetta per i forti contrasti fra bande maturati ...Il 2023 si porterà via anche il mistero della scomparsa della piccola Kata, la bambina di origini peruviane di cui lo scorso giugno si sono perse le tracce nell’ex Hotel Astor ...