“Kata e la pista della vendetta per un abuso sessuale subito da un’altra bimba” | verifiche in corso

(Di domenica 31 dicembre 2023) A oltre sei mesi dalla scomparsa dileya Alvarez, ladi 5 anni, scomparsa nel nulla durante l’occupazione abusiva dell’ex hotel Astor di Firenze, ci sarebbe una nuovaseguita da inquirenti e investigatori. Il sequestro di, il 10 giugno 2023, potrebbe esser maturato come “trasversale” per undache viveva anch’essa dentro la struttura secondo quanto riporta La Repubblica nelle pagine fiorentine. Una nuovaseguita da procura e carabinieri in base ad alcune testimonianze e a voci che erano circolate nei giorni successivi alla sparizionepiccola cercata per giorni e giorni nello stabile. Al momento non ci sono ...

Rapire, in buona sostanza, avrebbe per motivo una ritorsione a quella violenza. Tale pista di indagine si affianca ad altre, fra cui quella della vendetta per i forti contrasti fra bande ... Gli inquirenti stanno valutando ogni ipotesi possibile e ora si concentrano sulle voci relative a un abuso commesso su una minorenne tempo prima che Kata scomparisse ...