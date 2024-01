Juventus-Roma 1-0 | Allegri | “Non commento parole Acerbi Nostro percorso diverso da Inter | basta guardare le rose”

(Di domenica 31 dicembre 2023) “È stata una bella partita, giocare contro lanon è mai semplice. Nel primo tempo abbiamo rischiato su due situazioni, però la squadra è stata compatta e unita. Nella ripresa abbiamo approcciato bene e potevamo fare il secondo gol. È importante vincere, 43 punti sono tanti”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimilianodopo la vittoria per 1-0 sulla. La squadra bianconera si porta a due punti dall’capolista dopo le dichiarazioni del nerazzurrosulle spese delle due squadre sul mercato. “Nonle sue– spiegaa Dazn -. Sono davanti a noi di due punti, stanno facendo una grande stagione e noi cerchiamo di rimanere attaccati. Ilè un ...

Allegri dopo Juve -"In questo momento stiamo bene fisicamente - continua - , abbiamo fatto gli ultimi 3 giorni molto bene. Stasera abbiamo sviluppato buone geometrie, alla fine abbiamo buttato ...AGI - Labatte lanel big match della 18ma giornata di Serie A e approfitta del mezzo passo falso dell'Inter a Marassi per riavvicinare la vetta della classifica. All'Allianz Stadium finisce 1 - ...José Mourinho nonostante la sconfitta della Roma contro la Juventus ha considerato comunque positiva la prova dei giallorossi, al cospetto di una ...TORINO - In una partita intensa e ricca di emozioni, la Juventus si aggiudica tre punti fondamentali sconfiggendo la Roma grazie a una stoccata vincente di Rabiot. Questa vittoria porta la Juventus a ...