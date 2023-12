Juventus | Rabiot | “Scudetto? Ci crediamo ancora di più | un obiettivo per la squadra”

(Di domenica 31 dicembre 2023) “? Cidi più stasera, è unper me e per tutta la. Abbiamo fatto molto bene ma la strada èlunga. Sono felice di aver segnato in casa e di aver aiutato la, sono molto contento“. Lo ha detto Adrien, centrocampista della, dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma grazie ad un suo gol. “Era importante vincere dopo la partita dell’Inter – ha detto a Dazn -. Dobbiamo continuare così e giocare con lo stesso spirito di stasera“. E sul futuro e il tema rinnovo: “Su questo devoragionare e parlare con la società. Mi trovo molto bene qui, ne parleremo più avanti. Ora voglio godermi tutte le partite“, conclude. SportFace.

(Adnkronos) – Buone notizie dalla Continassa per Massimiliano Allegri e per molti fantallenatori. Questo pomeriggio la Juventus è tornata ad ... ()

Il serbo, autore dell'assist del vantaggio bianconero ad inizio ripresa siglato da, è ... a loro volta, si lasciano cadere con facilità quando l'attaccante dellafa valere il suo fisico ...Contrasto tra Kostic e Kristensen, assist di tacco di Vlahovic,in area di sinistro infila Rui Patricio. "I soldi per tre giocatori": Acerbi scatenato, fa infuriare laAdrien Rabiot, centrocampista della Juve decisivo contro la Roma, ha parlato a Dazn: VITTORIA - "Era importante per noi, abbiamo visto l'Inter e potevamo accorciare. Dobbiamo continuare così, giocare ...Fiorentina-Torino: Terza vittoria consecutiva per 1-0 della Fiorentina che grazie al gol di Ranieri si porta al quarto posto in classifica. La squadra di Juric invece chiude il 2023 in decima ...