Juventus e Roma sono simili | ma con un’efficacia diversa

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 31 dicembre 2023)è una di quelle partite da cui sai cosa aspettarti. Chi ha visto gli ultimi scontri diretti poteva immaginare come sarebbe andata ieri, cioè una partita povera di grandi emozioni. Quelle di Allegri e Mourinhole due squadre più distruttive del campionato italiano, e sebbene vengano spesso accomunate il loro confornto ha comunque evidenziato delle differenze, soprattutto in termini di efficacia e nella capacità di controllare lo spazio, difensivamente e offensivamente.hanno mantenuto per buona parte della gara un atteggiamento di pressing simile: blocco a media altezza e l’innesco di corse più aggressive solo sull’arrivo della palla sugli esterni. Entrambe le squadre portavano una mezzala in uscita sul difensore laterale (McKennie su Ndicka e Bove su Gatti). La ...